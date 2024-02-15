Yasaklı oyun ölümün pençesine sürükledi

Samsun Vezirköprü'de önceki akşam 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamak istedi; ancak ailesi izin vermedi. Öfke patlaması yaşayan çocuk, yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan aile çocuğu kanlar içinde buldu.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta kalbi durdu. Küçük çocuk, en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada kalp masajlı müdahalenin ardından hayata döndürülen çocuk daha sonra Tıp Fakültesi'nin yoğun bakımına alındı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

50'DEN FAZLA ÜLKEDE ENGELLENDİ

OnlIne oyunda uçaktan bir adaya atılan 100 kişi, birinci olmak için makineli tüfek ve patlayıcılarla rakiplerini öldürüyor. Şiddet içeren oyun, çocukları saldırganlaştırıyor. Oyun, Hindistan, Çin ve Pakistan gibi 50'den fazla ülkede yasaklı.

OYUN BAĞIMLILIK İŞARETLERİ VE ÇÖZÜMÜ

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, çocuklardaki oyun bağımlılığı konusunda önemli uyarılarda bulundu:



Ekranda her oyun oynayan çocuk, bağımlı değildir.

Oyun sürelerinin uzun olması, diğer aktiviteleri yapmaması, oyundan uzaklaşamaması bağımlılık işaretidir.

Oyun içerikleri yaşa uygun olmalı. Oyun süreleri takip edilmeli, oyun saati planlanmalı.

Çocuklar, ilgi duydukları diğer aktivitelere yönlendirilmeli. Ebeveynler de kendi ekran sürelerini kontrol etmeli.

Ebeveynler ekran kullanımında örnek olmalı. Çocukla konuşmalı, oyundan uzaklaşamıyorsa uzman desteği alınmalı.