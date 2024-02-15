VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kızıldeniz'de Husiler'e ati füze imha edildi
Emine Erdoğan'dan Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara yardım eli
Kuzey Kore'den Padasuri-6 füze testi
TCMB'den bir şirkete faaliyet izni
VİOP'ta endeks kontratı güne 9.838,75 puandan başladı
Hakkari'de taşımalı eğitime kar engeli
15 Şubat 2024 Perşembe 08:31:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 08:31:00

Yasaklı oyun ölümün pençesine sürükledi

ABONE OL

Samsun'da şiddet içerikli ‘PUBG' adlı oyunu oynamak isteyen 12 yaşındaki çocuk, ailesi izin vermeyince yan odada silahla kendisini vurdu.

Samsun Vezirköprü'de önceki akşam 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamak istedi; ancak ailesi izin vermedi. Öfke patlaması yaşayan çocuk, yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan aile çocuğu kanlar içinde buldu.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta kalbi durdu. Küçük çocuk, en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada kalp masajlı müdahalenin ardından hayata döndürülen çocuk daha sonra Tıp Fakültesi'nin yoğun bakımına alındı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

50'DEN FAZLA ÜLKEDE ENGELLENDİ

OnlIne oyunda uçaktan bir adaya atılan 100 kişi, birinci olmak için makineli tüfek ve patlayıcılarla rakiplerini öldürüyor. Şiddet içeren oyun, çocukları saldırganlaştırıyor. Oyun, Hindistan, Çin ve Pakistan gibi 50'den fazla ülkede yasaklı.

OYUN BAĞIMLILIK İŞARETLERİ VE ÇÖZÜMÜ

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, çocuklardaki oyun bağımlılığı konusunda önemli uyarılarda bulundu:

Ekranda her oyun oynayan çocuk, bağımlı değildir.

Oyun sürelerinin uzun olması, diğer aktiviteleri yapmaması, oyundan uzaklaşamaması bağımlılık işaretidir.

Oyun içerikleri yaşa uygun olmalı. Oyun süreleri takip edilmeli, oyun saati planlanmalı.

Çocuklar, ilgi duydukları diğer aktivitelere yönlendirilmeli. Ebeveynler de kendi ekran sürelerini kontrol etmeli.

Ebeveynler ekran kullanımında örnek olmalı. Çocukla konuşmalı, oyundan uzaklaşamıyorsa uzman desteği alınmalı.

Etiketler : oyun intihar bağımlılık
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX