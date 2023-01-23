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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:56:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:56:00

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Etiketler : milli savunma bakanlığı deaş terör örgütü mensubu
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