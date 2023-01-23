23 Ocak 2023 Pazartesi 16:56:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:56:00
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
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