Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 20 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişinin Edirne sınırında yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ve PKK bir arada. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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