Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 20 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ve PKK bir arada. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.