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19 Mayıs 2023 Cuma 16:23:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 16:23:00

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı bir teröristin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.

İncelemede, yakalanan şahsın terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan terörist
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