Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.

İncelemede, yakalanan şahsın terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.