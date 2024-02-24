Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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