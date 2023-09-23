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23 Eylül 2023 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 13:57:00

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö yunanistan terör örgütü
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