Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.



Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/bzkJHtXzJc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2023