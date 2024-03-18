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18 Mart 2024 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 14:08:00

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : yunanistan fetö terör
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