09 Kasım 2023 Perşembe 12:04:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 12:04:00
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 547 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 547 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 6'nın terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 547 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 6'nın terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
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