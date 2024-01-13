Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 2 PKK'lı tutuklandı
Kaynak: AA
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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