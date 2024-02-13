Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişi yakalandı.
Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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