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19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:49:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:49:00

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Suriye ve İran'dan ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 25 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö pkk sınır
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