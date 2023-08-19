Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Suriye ve İran'dan ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 25 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2023
Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/at8nEdR1h3
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