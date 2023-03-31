VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
BM, depremlerin ardından başlattığı Türkiye'ye destek çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sistematik dezenformasyonlara karşı direnç alanı oluşturmam...
Bakan Soylu: İYİ Parti İl Binası'na saldırı bir provokasyondur
İsrail'de Netanyahu'nun ertelediği "yargı reformu"nun akıbeti tartışılıyor
ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 asker hayatını kaybetti
31 Mart 2023 Cuma 12:47:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 12:47:00

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir FETÖ ve bir PKK/PYD terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör örgütü fetö pkk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX