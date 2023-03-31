Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü... pic.twitter.com/RENITRPnTP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2023