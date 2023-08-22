Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan 7'sinin terör örgütü PKK/KCK, 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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