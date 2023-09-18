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18 Eylül 2023 Pazartesi 12:48:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 12:48:00

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye sınır terörist
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