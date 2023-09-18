Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2023
Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/RSNuAfJSuL
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