Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/RSNuAfJSuL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2023