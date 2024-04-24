Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 terör örgütü mensubu yakalandı
Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 terör örgütü mensubu yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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