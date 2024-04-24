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24 Nisan 2024 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 15:15:00

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 terör örgütü mensubu yakalandı

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Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 terör örgütü mensubu yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : msb hudut kartalları terör örgütü
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