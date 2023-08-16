Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/6jOAbm2jqI
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