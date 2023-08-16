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16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:53:00

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör örgütü pkk terörist
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