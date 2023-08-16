Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.



Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/6jOAbm2jqI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2023