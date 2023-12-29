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29 Aralık 2023 Cuma 15:11:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 15:11:00

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türkiye yunanistan fetö
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