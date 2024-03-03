Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Terörle mücadele hudutlarda aralıksız şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."