Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a, İran ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin terör örgütlerinden PKK/PYD/YPG, 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2024
Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG, 1'inin DEAŞ ve 1'inin de... pic.twitter.com/umTpv4Fb3j
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