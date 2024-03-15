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15 Mart 2024 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 14:17:00

Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a, İran ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin terör örgütlerinden PKK/PYD/YPG, 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist yunanistan deaş fetö
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