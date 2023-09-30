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30 Eylül 2023 Cumartesi 13:31:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 13:31:00

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan hudut kartalları terör örgütü fetö
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