Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/TiUpElqVSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2023