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14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:38:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:38:00

Yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor: 6 terörist sınırda yakalandı

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Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır hatlarında yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor.

Bu kapsamda, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu yakalananlardan 5'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : Yasa dışı göç FETÖ MSB Milli Savunma Bakanlığı
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