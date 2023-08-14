Yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor: 6 terörist sınırda yakalandı
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır hatlarında yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor.
Bu kapsamda, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
Yapılan inceleme sonucu yakalananlardan 5'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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