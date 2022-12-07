Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/HIsUqTyxKi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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