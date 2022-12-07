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07 Aralık 2022 Çarşamba 17:02:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 17:02:00

Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları fetö terör örgütü pkk
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