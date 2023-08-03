YAŞ kararları açıklandı... TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 3 saat süren Yüksek Askeri Şura Toplantısı (YAŞ) sona erdi.

Kritik toplantı sonrası YAŞ kararları açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

TSK'DA İLK DEFA KADIN GENERAL ATAMASI YAPILDI



Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat YAŞ kararları çerçevesinde amiralliğe terfi etti.