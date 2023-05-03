'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan 90 bin başvuru

'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan 90 bin başvuru

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 591 konut ve 28 dükkanın temellerini, 190 konut ve 55 dükkanın anahtar teslimini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un ciddi bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilinciyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Kurum, "İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarını anlattı.

"ÜMRANİYE'MİZDE 3 BİN 391 KARDEŞİMİZ KAMPANYAYA BAŞVURDU"

Kentsel dönüşümün önemi üzerinde duran Kurum, vatandaşları başlattıkları kampanyalara katılmaya davet etti.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısını paylaşan Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 479 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 90 bine ulaştı. Ümraniye'mizde 3 bin 391 kardeşimiz kampanyaya başvurdu. Ümraniyeli kardeşlerimiz bu kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi, göstermeye devam ediyor." dedi.