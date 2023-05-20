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'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
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20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:46:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:46:00

'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, "Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz" sözlerini kullandı.

Etiketler : Bakan Kurum sosyal medya Kampanya Yarısı Bizden' kampanyası
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