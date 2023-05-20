'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru

Yarısı Bizden kampanyamıza

şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı.



Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor.



Siz de başvurup, uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz. https://t.co/wIiYtqm92q