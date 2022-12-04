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04 Aralık 2022 Pazar 11:14:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 11:14:00

Yargıtaydan, sıfır aracın değişim isteminde bilirkişi raporu kriteri

Kaynak: AA

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aldığı sıfır araçtan ses gelmesi üzerine yenisiyle değişim talebinde bulunan araç sahibinin talebinin, yetersiz bilirkişi raporuyla reddedilmesini hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, Trabzon'da yaşayan bir kişi 2018'de 168 bin lira bedelle sıfır bir araç satın aldı.

48 gün kullandığı aracın motorundan ses geldiğini fark eden kişinin aracı, götürdüğü serviste 3 gün kaldı. Araç sahibine, 2018 model araçlarda bu sesin normal olduğu söylenerek, "yapılacak bir şey yok" cevabı verildi.

Araç sahibi, otomobilinin ücretsiz olarak aynı marka ve aynı tipte yenisiyle değiştirilmesi için dava açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda davayı reddetti.

Kararın istinafa taşınması üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de başvuruyu reddetti. Araç sahibi, kararı temyiz etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU YETERSİZ BULUNDU

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararını kaldırdı, ilk derece mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.

Yargıtayın bozma gerekçesinde, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, aracın gaz pedalına basıp çekerken çok hafif bir metale çarpma sesinin duyulduğu, sesin bu model ve tipteki araçlarda mevcut olduğu, bu konuda yaygın bir şikayet bulunmadığının belirtildiği aktarıldı.

Bilirkişinin, raporunu hazırlarken, raporun dayanağı olan somut ve özel nedenleri, bilimsel verilere uygun olarak göstermek zorunda olduğu vurgulanan gerekçede, Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde bilgi ve belgelere dayanan gerekçe içeren raporların hükme dayanak yapılabileceği anlatıldı.

Gerekçede, "Sesin gürültü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sesin bu model tipteki araçlarda mevcut olduğu gibi 'soyut ihtimal ve varsayımlar' üzerine oluşturulmuş, davacı tarafça da kabul edilmeyen bu rapora dayanarak bir hükme varılması mümkün değildir." tespiti yapıldı.

Bu konuda rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı öğretim görevlilerinin bulunduğu üniversiteden temin edilecek, konusunda uzman akademik kariyere sahip 3 kişilik yeni bilirkişi kurulundan rapor alınması gerektiği belirtildi.

Gerekçede, tüm dosya kapsamı değerlendirilmek suretiyle, teknik verileri gösterir, bu verileri yorumlar mahiyette ve bu yorumların nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli, üretici firmanın aracın üretimiyle ilgili kusurunun bulunup bulunmadığını da belirtir şekilde alınacak raporun sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği kaydedildi.

Etiketler : yargıtay sıfır araç bilirkişi raporu
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