Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi

Yargıtay Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) HDP'nin 400 milyon TL'lik Hazine yardımına bloke konulmasını talep etti.

YARGITAY HAREKETE GEÇTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) kapatılma davası süren terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ilgili yeni bir flaş bir başvuru yaptı.

Siyasi Partiler kanuna göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu.

Bu kapsamda; HDP'ye toplamda 600 milyon 343 bin TL Hazine yardımı ödendi.

'400 MİLYON TL'LİK HAZiNE YARDIMLARINA BLOKE KONULSUN'

Fakat HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmamıştı. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen cevapla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL'lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, hazineye aktarılmasını istedi. Kararın kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanması bekleniyor.

AYM DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti. Öte yandan, HDP'nin kapatılması talepli davada sona da yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, davanın esasına ilişkin raporunun hazırlamasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebini nihai olarak karara bağlayacak.