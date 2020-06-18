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Kemal Kılıçdaroğlu ağzından düşürmüyordu! Yargıtay'dan flaş 15 Temmuz kararı... 'Senaryo' demek suç ...
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18 Haziran 2020 Perşembe 12:37:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 12:39:00

Kemal Kılıçdaroğlu ağzından düşürmüyordu! Yargıtay'dan flaş 15 Temmuz kararı... 'Senaryo' demek suç sayılacak

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Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimini 'senaryo' olarak nitelendirenlerle ilgili önemli bir karara imza attı. Mahkeme verdiği kararda 15 Temmuz'a senaryo demenin "Suçu övme" suçunu oluşturduğunu ifade etti.

Uşak'ta yaşayan Ö. A. darbe girşiminden bir gün sonra, "Oskarlık bir senaryo, Uymaya devam, Şimdi şov zamanı, Q'su düşük bir toplum" şeklinde paylaşım yaptı.Uşak Cumhuriyet Başssavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık Adalet Bakanlığından alınan kovuşturma izninin ardında Ö.A hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açtı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Akit'in haberine göre, Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda Ö.A. hakkında beraat kararı verdi. Adalet Bakanlığı verilen karara itiraz etti. Beraat kararının kanun yararına bozulmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ö.A. hakkındaki beraat kararını oy birliği ile bozdu.

'SENARYO' DİYEN SUÇU ÖVMÜŞ SAYILIR

Karar da, "Eylemin bütün halinde ve bağlamında değerlendirildiğinde TCK'nun 215. maddesinde yer alan suçu övme suçunu oluşturulacağı gözetilmeden dosya kapsamı ile de uyuşmayan çelişkili ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi hıkuka aykırıdır" denildi.

KILIÇDAROĞLU'DA DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, tüm milletvekilleri 15 Temmuz'a tiyatro iması yapmıştı. Bazıları da açık açık 15 Temmuz'un yazılan bir senaryo olduğunu savunmuştu. Kılıçdaroğlu, başından itibaren o gece yaşanan darbeye "kontrollü darbe" söylemlerini halen sürdürmeye devam ediyor.  

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇUNUN CEZASI (TCK 215)

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK m.215/1)

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