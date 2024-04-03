VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alacak
Başsavcılık harekete geçti! Seçim provokatörlerine soruşturma
İsrail-Hizbullah çatışması şiddetlendi
İstanbul Adliyesi önünde çirkin provokasyon
Kırgızistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Çin'de şiddetli fırtına 7 can aldı
03 Nisan 2024 Çarşamba 13:56:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 13:56:00

Yargıtay'da seçimler bayramın ardından yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 15. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 16. tur oylaması bayram tatili sonrasında yapılacak.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 14 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 15. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, oylardan 70'i de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 16. tur oylamayla Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek tatil arasından sonra devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Etiketler : yargıtay seçim başkan
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX