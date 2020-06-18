18 Haziran 2020 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 15:30:00
Yargıtay sözde 'yurtta sulh konseyi' listesinde içişleri müsteşarı olarak yer alan Faruk Bal'ın cezasını onadı
Kaynak: AA
ABONE OL
Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı.
Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı.
- FETÖ'cü tuğgenerale ağırlaştırılmış müebbet
- 'Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı' Başkan Erdoğan'a sunuldu
- Deprem bölgesi Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama
- Yargıtay sözde 'yurtta sulh konseyi' listesinde içişleri müsteşarı olarak yer alan Faruk Bal'ın cezasını onadı
- Çağlayan'da mahkeme salonu karantinaya alındı, 2 hakim de izole edildi
- Gevaş Belediye Başkanı Sezer'e bıçaklı saldırı