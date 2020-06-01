01 Haziran 2020 Pazartesi 11:08:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 11:43:00
Yargıtay müzakereleri bugün başladı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Başkan Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.
Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların ise 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
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