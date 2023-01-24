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24 Ocak 2023 Salı 11:45:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 11:45:00

Yargıtay, kaza nedeniyle aracını kullanamayan kişiye araç kiralama bedeli ödenmesine hükmetti

Kaynak: AA

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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazasının ardından kiraladığı aracın bedelinin karşı taraftan tahsil edilmesini talep eden kişinin davasının reddini hukuka aykırı buldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Denizli'de yaşayan kişinin aracına 2019'da bir başka sürücünün yönetimindeki araç çarptı.

Hasar oluşan aracından onarım süresi boyunca mahrum kalan ve bu süreçte ikame araç kiralayan kişi, aracın maddi hasarı ve değer kaybının yanı sıra kiralama bedelinin tarafına ödenmesi için dava açtı.

Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda araçta meydana gelen 5 bin 270 liralık zararın davacıya ödenmesine, onarım süresinde ikame araç kiralandığına dair belge sunulmaması nedeniyle de bu yönden davanın reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararını hukuka aykırı buldu ve sonuca etkili olmamak üzere bozdu.

Dairenin kararında, olay tarihinde yürürlükte olan Türk Borçlar Kanunu gereği, araç kiralandığı yönünde belge sunulmadığı hallerde davaya bakan hakimin zararı belirlemesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda mahkemenin, bilirkişi raporu aldırması ve davanın kabulüne karar vermesi gerektiğine işaret edilen kararda, ret kararı verilmesinin doğru olmadığı bildirildi.

Kararda, "Mahkemece, araçta oluşan maddi hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanmaktan doğan ve bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : araç kiralama trafik kazası yargıtay
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