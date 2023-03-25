Yargıtay, İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" sanıklarına verilen cezaları onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında kumpas kurdukları ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına mensup oldukları öne sürülen 32 sanık hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Mayıs 2019'da karara bağlanan davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 11 yıl 8 ay 7 gün ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, eski İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl 4 ay 15 gün ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 11 yıl hapis cezaları onandı.

Daire, eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele büro amiri Yusuf Usşen'e FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl 4 ay 15 gün ve "resmi belgede sahtecilik"ten verilen 8 yıl 3 ay hapis ile eski Organize Suçlar Büro Amiri Abdi Dural'a FETÖ'den verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını da onadı.

Sanıklar Memduh Tosun, İsmail Şahin, Mustafa Edip Çakmak, Ramazan Özdemir, Mustafa Çil, Mehmet Ali Şevik, Erkan Değer, Yaser Özoğlu, Fahrettin Karaağaç, Serkan Çiftçi, Cem Kendigelen, Engin Öztürk, Gökay Ersel Gülek, Muhammet Ali Özmen, Özcan Karanfil ve Mükremin Dal'a FETÖ üyeliği suçundan verilen 8 yıl 9 ay ile 13 yıl arasında değişen süreli hapisler ve resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen 6 yıl ile 8 yıl arasındaki süreli hapisler de hukuka uygun bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklar Cemil Yörük, Müjdat Karagöz, Ahmet Pek, Ali Bekar, Hanifi Aydın, Mehmet Emin Çakıcı, Mesut Kesen, Özgür Akçiçek, Seyit Ahmet Sarı, Suat Güreycan ve Yasin Çakmak hakkında, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün ile 11 yıl arasında değişen süreli hapis cezalarını da onadı.

Sanıklar Selçuk Küçükaslan, Seyfullah Özdemir, Halim Yılmazer ve Mustafa Karabal hakkındaki beraat, davanın reddi ve ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararların da onanması kararlaştırıldı.

BOZMA KARARLARI



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklar Mevlüt Çakar ile Mehmet Eruzun hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmadan "eksik araştırma" ile verildiği gerekçesiyle bozma kararı verdi.

Sanık Seydi Ali Duru hakkında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyetin istinaf tarafından bozularak "beraat" kararı verilmesi de Daire tarafından hatalı bulundu ve bu sanık yönünden de bozma kararı verildi.

Bazı sanıklar hakkındaki "özel hayatın gizliliğini ihlal" ile "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından kurulan mahkumiyet ve beraat hükümleri de temyiz edilemez nitelikte olduğundan, yapılan temyiz başvuruları reddedildi.

Öte yandan, bazı sanıklar hakkında yerel mahkemenin verdiği hükümler ise temyiz edilmediği için önceki aşamalarda kesinleşmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ



"Gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar elektronik postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, soruşturmada görev alan kamu çalışanları hakkında fezleke hazırlanarak suç duyurusunda bulunulmuştu.

"Askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil ürettiği iddialarına ilişkin çoğu emniyet mensubu sanıklar ile soruşturmadaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üyeleri hakkında ayrı ayrı dava açılmıştı.

Eski asker sanıklar hakkında açılan davaya bakan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Temmuz 2020'de hükmünü açıklamış, 61 sanık hakkında 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen süreli hapis cezalarına hükmetmişti.