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16 Haziran 2020 Salı 14:46:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 15:37:00

Yargıtay Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi

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Yargıtay, Mersin darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan, eski kurmay başkanı albay Tayfun Ergi, eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen ile eski deniz ikmal binbaşı İlhan Tabur, dönemin harekat şube müdürü kurmay yüzbaşı Ali Gül'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayan Daire, eski 4. sınıf emniyet müdürü Yaşar Şimşek ile eski polis Seydi Vakkas Fidan'ın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan aldığı 15'er yıl hapis cezasını da uygun buldu.

FETÖ üyeliğinden Bekir Polat ile eski emniyet müdürü Salim Yavuz'un 10 yıl 6'şar ay, eski Akdeniz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Akçay, eski polisler Cumali Kenru ve Seren Kesici'nin 9'ar yıl, eski polisler İrfan Tellioğlu, Mustafa Uyanık, Recep Yıldız ile Demirhan'ın eski emir astsubayı Hakan Öğüt'ün 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları da onandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, emekli deniz binbaşı Mehmet Emin Ceylan, eski uzman çavuşlar Ahmet Tufan Özbar, Seyhan Açar ve Mehmet Şimşek, eski polis Mustafa Gezginci, Hakan Topal, eski TCG Taşucu Gemi Komutanı yüzbaşı Zekeriya Kayalar ile eski polis Koray Gün hakkındaki beraat hükmünün de onanmasına karar verdi.

Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan astsubay Mehmet Emin Toker ile Demirhan'ın şoförü eski memur Kadir Nevzat Yontkan hakkındaki hükmü ise sanıkların eyleminin anayasayı ihlal suçuna yardımı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık Türkan Yavuz'a "örgüt üyeliği"nden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da bozulmasına hükmetti.

KARARDAN

Sözde sıkı yönetim emrinin Akdeniz Bölge Komutanlığına gönderilmesinin ardından sanık Nejat Atilla Demirhan ve Tayfun Ergi'nin emriyle personelin karargaha çağrıldığı aktarılan kararda, askeri birliklerin komutanlarının bulunduğu ortamda sözde sıkı yönetim emrinin okunduğu belirtildi.

Mersin'de darbe emrinin gereğinin yapılması hususunda Demirhan başkanlığında faaliyet yürütüldüğü ifade edilen kararda, Mersin Valisinin ve emniyet müdürünün gözaltına alınmaya çalışıldığı kaydedildi.

Kararda, sanıkların üyesi oldukları silahlı terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs amacına yönelik olarak vahamet arz eden eylemleri gerçekleştirdiği vurgulandı.

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