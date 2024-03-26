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Yargıtay Başkanlığı seçimi yarına kaldı
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26 Mart 2024 Salı 13:11:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 13:11:00

Yargıtay Başkanlığı seçimi yarına kaldı

Kaynak: AA

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Yargıtay Başkanlığı seçiminin beşinci turunda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime yarın altıncı tur oylamasıyla devam edilecek.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün beşinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim yarın yapılacak altıncı tur oylamasına kaldı.

Altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Etiketler : yargıtay seçim tur
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