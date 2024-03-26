Yargıtay Başkanlığı seçimi 5. tura kaldı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi iki gün önce doldu. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için dün Yargıtay'da sandık kuruldu ve saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk 3 turunda hiçbir aday 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bugün ise 4'üncü tur oylaması yapıldı. 337 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 96, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Ayrıca 4 oy boş kullanıldı ve 7 oy geçersiz sayıldı. 4'üncü tur oylamasından da sonuç çıkmayınca 5'inci tur oylamasına geçildi. Bu turda da salt çoğunluk sağlanamazsa yeniden adaylık başvurusu alınacak ve seçim tekrarlanacak.