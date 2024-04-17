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Yargıtay Başkanı hala seçilemedi
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17 Nisan 2024 Çarşamba 13:07:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 13:07:00

Yargıtay Başkanı hala seçilemedi

Kaynak: AA

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 20. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 19 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 20. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 114, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 149 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, 8 boş oy kullanıldı, 55 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 21. tur oylamayla devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Etiketler : yargıtay başkan seçim
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