01 Haziran 2020 Pazartesi 11:10:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 11:13:00
MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterdeki uçaklara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB),Twitter hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası, gökyüzünün çelik kanatları Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Videoda, F-16, Tanker, Türk Yıldızları ve A400M tipi uçakların görüntüleri yer alıyor.
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