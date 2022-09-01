Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır

Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da Adli Yıl Açılışı Töreninde yaptığı konuşmada, FETÖ davalarına eleştiriler konusunda "Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır." açıklamasında bulundu.