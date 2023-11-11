Yargıtay-AYM arasındaki yetki tartışması! "Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.

(Yargıtay-AYM arasındaki yetki tartışması) Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok

Sorunun çözümü için adres yeni anayasayı hayata geçirmektedir

Bazı bireysel başvuru kararları Yargıtay'ın yıllarca oturmuş içtihatlarına aykırılık teşkil ettiği ve ülkede içtihat birliğinin bozulmasına yol açtığını da görmek mümkündür

Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var.

Ayrıntılar geliyor...