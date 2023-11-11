Yargıtay-AYM arasındaki yetki tartışması... Bakan Tunç: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay-AYM arasındaki yetki tartışmasına ilişkin "Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar...
(Yargıtay-AYM arasındaki yetki tartışması) Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok
Sorunun çözümü için adres yeni anayasayı hayata geçirmektedir
Bazı bireysel başvuru kararları Yargıtay'ın yıllarca oturmuş içtihatlarına aykırılık teşkil ettiği ve ülkede içtihat birliğinin bozulmasına yol açtığını da görmek mümkündür
Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var.
Ayrıntılar geliyor...
- Yargıtay-AYM arasındaki yetki tartışması! "Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur"
- Bursa Demirtaş OSB Kavşağı Açılış Töreni! Bakan Uraloğlu konuştu
- İş insanı Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava
- Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
- Yargıtay'dan 'terbiyesizlik' kararı: Hakaret değil kaba hitap
- Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de