  • BIST
    109567
  • Dolar
    6,7619
  • Euro
    7,5739
  • Altın
    372,6250
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor! Kolundaki saati tam 1 milyon 713 bin 671 TL
YÖK Başkanı açıkladı: Yüzde 40'a yükseldi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 40 ülkeye uçuş bu ay başlıyor
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var
Libya ordusu, Hafter milislerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi
İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
OPET'ten flaş açıklama
TİSK Yönetim Kurulu kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor
6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Borsa İstanbul: Manipülatörlere kulak asmayın
Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu
Özel kurs eğitimlerinin uzaktan sürdürülmesi milli ekonomiye katkı sağlayacak
İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı
Maskesi düşen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yeni bir skandal daha! Beyoğlu'ndaki ücretsiz mas ...
Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
CHP'li Eren Erdem'den Alevi vatandaşlarımız üzerinden sinsi provokasyon
Herkesi çıldırttı! Annesini merdivenden itti, sosyal medya ayağa kalktı
Uçak yolculuğunda "fiziki temassızlık" kriteri
Haftalar sonra yoğunluk yaşandı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtiraz eden ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştu! DSÖ kararını geri çekti...
Ceren Damar'ın babası şikayetçi oldu
Galatasaraylı futbolcu antrenmanda sakatlandı
"Namusumla oynadı öldürdüm"
04 Haziran 2020 Perşembe 09:58:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 10:34:00

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

ABONE OL

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, 17 kişi hakkındaki beraat kararını bozdu.

Daire, darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Eski binbaşı Zafer Bayraktar, yüzbaşı İbrahim Karakuş, üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile teğmen Sami Okutan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayan Daire, eski yüzbaşı Mustafa Akduman'ın FETÖ üyeliğinden aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının, sanıklar Ercan Duman ve Okcan Dursun hakkındaki beraat hükmünün onanmasını kararlaştırdı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Emre Poyraz, Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş, Rıdvan Eray Başbuğa ile Şuayp Furkan Dursun'un FETÖ üyeliğinden aldığı hapis cezasını ve 17 sanık hakkındaki beraat hükmünü ise bozdu.

BOZMA GEREKÇESİNDEN

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Emre Poyraz ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Rıdvan Eray Başbuğa'nın, mensubu oldukları örgütle kurdukları bağ nedeniyle darbe girişiminden önceden haberdar oldukları belirtilen Dairenin kararında, sanıkların darbe planı kapsamında isimleri önceden belirlenmiş sivillerin derdest edilmesi emrini kabullendiği vurgulandı.

Kararda, Poyraz ve Başbuğa'nın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesinde düzenlenen "Anayasayı ihlal" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Beraatlerine hükmedilen Ahmet Ağaç, Bekir Demircan, Beşir Bağış, Halil Yavuzhan Mekeci, İbrahim Günaydın, Kadir Erol, Kamil Beşkavak, Muhammet Mustafa İbişoğlu, Remzi Cihad Çam, Sefa Yıldırım, Soner Öztürk, Uğur Çakmak, Veysi Erik, Yunus Emre Ediz ve Yunus Enver Sarıaslan'ın eyleminin "Anayasayı ihlal" suçuna yardımı oluşturduğu belirtilen kararda, sanıkların mahkumiyeti yerine beraatlerine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Kararda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Vurucu, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hüseyin Gümüş ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Şuayp Furkan Dursun ile beraatlerine hükmedilen Emre Bedel ve Mustafa Karahan hakkında eksik inceleme yapılarak hüküm kurulmasının bozma nedeni yapıldığına işaret edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER