Başkan Erdoğan'a oy attıkları için hakarete uğrayan depremzedeler, CHP'li belediyelerden aldıkları yardımların ücretlerini Kılıçdaroğlu'na göndermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde tamamladığı ilk tur seçimlerinin ardından bazı CHP'li trol hesaplar ve CHP'li seçmenler 6 Şubat depreminin yaşandığı illerde Erdoğan'a yüksek oy çıkması nedeniyle depremzede vatandaşlara insan lıkdışı hakaretlerde bulunmaya başladı. Depremzedelerden ise CHP'ye anlamlı tepkiler geldi.

1 ŞİŞE SU ALMIŞTIM

Depremde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun parasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi. Depremzede gönderdiği paranın notuna, "Depremde bir şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletirsiniz" notunu düşerek kendilerine nefret kusan CHP'li seçmenlere anlamlı bir cevap verdi.

TUVALET PARASINI YOLLADI

Bir başka depremzede de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tuvaletlerini kullandığı için para gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği 5 liranın dekontunu paylaşan depremzede paylaştığı notta, "Depremde Ankara Büyükşehir Belediyesi WC kullanımı" ifadelerini kullandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SU ALMIŞTIM

Hüdayi Demirci adlı vatandaş, "6 Şubat depremlerinden Osmaniye olarak biz de etkilendik, evlerimizi terk ettik, eşimizi dostumuzu kaybettik, maddi ve manevi anlamda zarar gördük. Deprem sonrası açık yer bulamadığımız için Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım aracından 2 adet su aldım. Seçimlerden sonra deprem bölgesinde yaşayan insanlara yapılan eleştiri ve hakaretlerden dolayı kendimi rahatsız hissedip Kemal Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına 2 adet suyun bedelini yatırdım" dedi.

ALLAH AŞKINA BUNLARA BIRAKMAYIN

Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sancaktepe'deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı. Vatandaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin" dedi. Kahramanmaraş'ta bir depremzede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konteyner için kendilerine CHP ya da HDP üyeliği şartı koşulduğunu söylemişti.

SİYASİ GÖRÜŞÜNÜZLE İNSANLIĞINIZI DEĞİŞTİRMEYİN

Kahramanmaraş'ta yaşayan gazeteci İlker Apaydın, Kılıçdaroğlu'nun hesabına 100 şişe su parası göndererek, "Siyasetinizi insanlığınıza değiştirmeyin" yorumunda bulundu.

Bazı sosyal medya hesaplarında depremzedelere yönelik yapılan yardımların dillendirilmesi ve hakaretler edilmesine Kahramanmaraş'ta yaşayan gazeteci İlker Apaydın tepki gösterdi. Apaydın, tepkisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına temsili olarak 100 adet su parası göndererek gösterdi.

İNSANLIK DIŞI PAYLAŞIM

Yapılan gönüllü yardımlara teşekkür eden Apaydın, "Biz tabii ki biliyoruz Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bize yardım etti. Canla başla mücadele ettiler. Ama acı bir tablo var ki, sosyal medyada insanlık dışı paylaşımların olması bizi üzdü. Bir taraftan diyoruz ki, biz de o enkazdan çıkmasaydık da siyasi beklenti içindeki yardımları kabul etmeseydik. Artık bu seviyeye geldi" diye konuştu.

MESAJ VERMEK İSTEDİK

Paylaşımları yapanların genelde CHP'li olduğunu söyleyen Apaydın, "İnsanların yardımlarda siyasi bir karşılık beklediğini gördük. Ben de şehrim adına Kılıçdaroğlu'na 100 adet suyun ödemesini yaptım. Bir mesaj vermek istedik. Siyasetinizi insanlığınıza değiştirmeyin" dedi.

GÜBREYİ CHP'YE İADE ETTİ

14 Mayıs sonrası hakaretlere maruz kalan depremzede vatandaşlardan Kahramanmaraşlı çiftçi Nihat Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ücretsiz verilen sıvı gübreyi, CHP Elbistan İlçe Teşkilatına iade etti.

CHP'DEN İSE ALMAYACAĞIM!

Kahramanmaraşlı bir kadın, dün yapılan yardımları almadan önce "Yardımı kim yapıyor. CHP'den ise almayacağım" diye tepki gösterdi. Kadının tepkisi, sosyal medyada "CHP insanları ne hale getirdi" yorumlarına neden oldu.