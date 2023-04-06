Yaraları imece ile sardılar

Hatay'da bir araya gelen gönüllüler, depremzede çiftçilerin ürünlerini toplayıp satın alarak, afetzedelere dağıtıyor. Şimdiye kadar 60 bin liralık ürün toplayıp satın alan gönüllüler mahsulü çadır kentlere gönderiyor.

35 KİŞİLİK BİR EKİP OLUŞTURULDU

Depremlerde yakınlarını kaybeden, yaralanan bazı üreticiler, tarlasında ve serasında yetiştirdiği ürünleri hasat edemedi. Bunun üzerine Hatay'da aralarında öğretmen, biyolog, psikolog ve belediye personelinin de bulunduğu 35 kişilik gönüllü yardım ekibi kuruldu. Gönüllüler, tarlasıyla ilgilenemeyen afetzedelerin yardımına koştu. Günlük işlerinden arta kalan zamanlarda, irtibat kurdukları muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaşan gönüllüler, üreticinin tarla ve seralarındaki ürünü hasat ediyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Kasalara doldurdukları domates, biber, pazı, marul, muz, narenciye başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyveler, hayırseverlerin gönderdiği parayla satın alınarak, belediyenin tahsis ettiği araçlarla ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor. Toplanan bazı meyveler de çadırlarda eğitim alan öğrencilere dağıtılıyor. Bu kapsamda, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'ndeki tarlada ve serada gönüllüler yeşillik ve sebzeleri hasat ederek, çadır ve konteynerlerde yaşayan depremzedelere götürdü.

Gönüllülerden tarih öğretmeni Sinem Kayıkçı, depremde 17 yakınını kaybettiğini, acılarına rağmen zor durumda kalan üreticinin yardımına koştuklarını söyledi.

Belediye personeli Yusuf Çağrı Güleroğlu hayırseverlerle zorda kalan üretici ve depremzedeler arasında köprü olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilerden Sıtkı Yiğitbaş, "En iyi domatesi ektim ama seram depremden zarar gördü. Muhtar aracılığıyla bu arkadaşlar geldi, sağ olsunlar ürünlerimi satın aldılar. Ürünleri satacak yer yoktu, herkes mağdur çadırlarda. Ürünümü sattım para kazandım" dedi.