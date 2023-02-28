Adalet Bakanı Bozdağ: Verdiğimiz sözleri 1 yıl içerisinde yerine getireceğiz
Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adıyaman'da K-1 Altınşehir Konteyner Kenti'nde açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Bu büyük felaketin yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızın barınma, diğer sorunlarını çözmek konusunda verdiğimiz sözleri de en geç 1 yıl içerisinde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adıyaman'da K-1 Altınşehir Konteyner Kenti'nde açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Her şey yasalarımıza göre yerli yerince yapılmaktadır. Soruşturmalar sadece müteahhitlerle ilgili değil." dedi
Bakan Bozdağ, "Bu büyük felaketin yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızın barınma, diğer sorunlarını çözmek konusunda verdiğimiz sözleri de en geç 1 yıl içerisinde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. " ifadesinde bulundu.
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