Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i gözaltında
Kaynak: İHA
Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Yusuf Atala, Yalova'da “Ücretsiz tatil kazandınız.” tuzağıyla 50 milyon liralık vurgunda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında Yaprak Dökümü diziyle tanınan Ahmet karakterine hayat veren Yusuf Atala'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
"BEDAVA TATİL KAZANDINIZ" DENİLEREK MAĞDURLAR OTELDE AĞIRLANDI
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki bir otelde ağırladıkları belirlendi. Ücretsiz tatil için gittikleri otelde toplantılara zorunlu olarak katılan mağdurlara burada devre mülk hissesi satıldığı tespit edildi. Satışların yapıldığı salonda sahte alıcı ailelerin yerleştirildiği ve mağdurlara da satış için psikolojik baskı yapıldığı ileri sürüldü. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü.