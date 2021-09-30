Yapmak zor, sömürü kolay!

İstanbul Küçükçekmece'de 2018'de AK Parti yönetimi döneminde İBB tarafından yapımına başlanan bin 875 kişilik yurt projesi ile Bağcılar'da 344 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtlarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından askıya alındığı ortaya çıktı. İki buçuk yıldır çalışma yapılmayan inşaatta kullanılan birçok malzemede de tahribat oluştu.

'CHP İKİYÜZLÜLÜĞÜ'

Duruma Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sert tepki gösterdi. Göksu, "CHP'li İBB yönetimi bir taraftan AK Parti döneminde yapılan yurtları kendileri yapmış gibi gösterirken, diğer yandan 2018'de yapımına başlanan Küçükçekmece'de bin 875, Bağcılar'da ise 344 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtlarının inşaatlarını 2.5 yıldır durdurdu" dedi.

ALGI BELEDİYECİLİĞİ

Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medyadan Göksu'nun mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Birçok proje gibi, gençlerimizin barınma hakkı durduruldu! CHP'li İBB tamamlansa 2 bin 219 gencimize yurt olacak inşaatlara 2.5 yıldır tek bir çivi çakmadı. Algı belediyeciliği, hizmet belediyeciliğine yenilecek!" diye konuştu.

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan, "Polemiği bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler. İBB yapamıyorsa projeyi devretsin, Gençlik ve Spor Bakanlığımız seve seve tamamlar" dedi.

DEVRETSİN BİZ YAPALIM

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları kaydetti: "Üniversite öğrencilerimizin yurt problemini dile getirenler maalesef devam yurt projesini bile durdurdular. Biz bu projeleri yapmak istiyoruz ve bunu buradan duyuruyoruz. Eğer bize devredilirse kısa sürede bitirir ve hizmete açarız."

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yurt inşaatlarının bulunduğu mahallelerde yaşayan vatandaşlar da, "Barınamıyoruz, yurt yetersiz' diye adamlarınızı parklarda yatırıp büyük laflar edeceğinize, yapımına başlanmış tarafınızca durdurulmuş yurt inşaatlarını bitirin. Öğrenciler için hayırlı bir iş yapın" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.

VAR OLAN YURTLARI 'AÇTIK' DİYE SUNDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Ağustos'ta sosyal medya hesabından, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor" paylaşımı yapmıştı. Ancak üç yurt da yeni değildi; ikisi özel yurt, Beyoğlu Belediyesi yurdu olarak hizmet veriyordu.

Yurtlardan biri olan Avcılar'daki bina daha önce Ensar Vakfı yurdu olarak hizmet verirken, İBB tarafından devralınarak 'Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1' adıyla kullanılmaya başlandı.

Avcılar'daki diğer bina da yine özel yurt olarak kullanılırken, İBB tarafından sadece adı 'Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu-2' olarak değiştirildi.

BEYOĞLU'NA AİT

İBB tarafından Beyoğlu Örnektepe'deki yurt binası da 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi'ne tahsisli yurt olarak kullanılırken, İmamoğlu tarafından açılan dava üzerine, 27 Mayıs 2021 tarihli İBB Meclisi'nde uzlaşıya gidildi ve 'ortak kullanım protokolü' imzalan binanın bir kısmının yurt olarak kullanılmasına karara verildi.

2219 ÖĞRENCİNİN YURTSUZ KALMASINA GÖZ YUMDULAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yerel seçimde CHP ile ittifak yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve iki partinin yöneticileri, 'parkta yatan öğrenciler' kampanyasının siyasi ayağını yürütürken, İBB'nin yurt inşaatlarını durdurmasını gözden kaçırdı. Kılıçdaroğlu, "Bütün anne ve babalara şikayet ediyorum: 19 yıldır yurt sorununu çözemediler. Bütün anne ve babalara sözümdür, iktidarımızda 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim" dedi. Akşener, Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, "Devlet yurduna yerleşemeyen, özel yurtlara ve yüksek kira fiyatlarına gücü yetmeyen gençleri suçlayarak, 'Barınamıyoruz' haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek!" dedi.

CHP'li Mahmut Tanal ise çoğu devlet yurdu başvurusu bile yapmamış olduğu halde 'barınamıyoruz' pankartlarıyla Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda oturan göstericilerle medyaya poz verdi.