VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta depremin izleri siliniyor
Deprem fırsatçılarına geçit yok
"0,1 oy oranına sahip DP ile aynı pozisyona düştü"
İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
"Her seçimi kaybetmesiyle tanınır"
Türkiye'nin Hepsiburadası Uzun Vadeli Destek Sözü Veriyor, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gü...
Türk Cumhuriyetleri, yardımlarıyla depremde Türkiye'nin yanında oldu
Marmara Denizi'nde korkutan
Afet Bölgesinde Çocuk Şenlikleri
Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Milletimizin yüzüne nasıl bakacak?
Dikkat çeken Meral Akşener çıkışı: Bugün yarın istifasını bekleyebilirsiniz
Aslı Baykal'dan Akşener'e 'Önder Sav' hatırlatmalı uyarı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri sevindirdi
ABD ve İngiltere rahatsız: Erdoğan'la görüşmesini istemiyorlar
Yapılandırmada depremzeye ek paket
Altılı Masa'nın kaos vaat eden metnine tepki: Götüreceği yer siyasi istikrarsızlıktır
43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü bakın kim çıktı?
İstanbul Afet İletişim Planı ortaya çıktı
CHP'den HDP'nin çağrısına cevap
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa
Siyasi tarihte görülmemiş rezalet!
Trakya'ya deprem göçü!
Seçimde tek gündemim deprem
Hayat şarkısı
07 Mart 2023 Salı 08:46:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 08:46:00

Yapılandırmada depremzeye ek paket! Meclis'teki yasaya eklenecek

ABONE OL

Yapılandırma paketine deprem ayarı geliyor. Depremzedenin borcu mücbir sebep halinin bitiminden sonraya ötelenecek. Ayrıca ağır hasarlı konutların Emlak Vergisi, pert araçların da Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmayacak.

Yapılandırma paketinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın verdiği bilgiye göre yapılandırmaya başvurular tüm Türkiye genelinde 1 ay ertelenecek. Depremzedenin borcu ise mücbir sebep halinin bitiminden sonraya ötelenecek. Ayrıca ağır hasarlı konutların Emlak Vergisi, pert araçların da Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmayacak. Bayrakdar, TBMM'nin gündemindeki yapılandırma teklifi için depremzedelere yönelik ilave düzenlemeler içeren öneri setini sunduklarını söyledi.

NELER GETİRİLECEK?

Bayrakdar "Depremin etkileri dikkate alınarak gerekli çalışmaları yapmamız yönünde verilen talimatlar çerçevesinde yapılandırma yasasında değişiklik yapan ya da ilave düzenlemeler içeren öneri setimizi sunduk. Bu kapsamda, depremin etkilerini dikkate alarak yapılandırma yasasına olan başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde 1 ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvurularını ve ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik teknik çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, yine depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalarımızı yaptık" dedi.

YARDIMA VERGİ YOK

Depremler nedeniyle işverenlerin bölgedeki çalışanlarına ayni veya nakdi yardımda bulunduğunu bildiren Bayrakdar, "Bu yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi amacıyla da düzenleme önerimiz oldu. Bu kapsamda ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmamasını sağlayacak çalışmayı da tamamladık. Ancak yasal düzenleme yapmak malumunuz Meclis'imizin takdirinde" ifadesini kullandı.

40 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ

Bekir Bayrakdar, depremzede mükellefler için atılan ve atılacak adımlarla ne kadarlık vergiden vazgeçildiğine ilişkin, "11 ilimizi kapsayan deprem felaketinin ardından mücbir sebep hali ilanı sebebiyle yaklaşık 37 milyar lira vergi kaybımızın olacağı, zaman maliyeti ile birlikte 39 milyar liranın üzerinde toplam gelir kaybımızın olacağını tahmin ediyoruz" bilgisini paylaştı.

Etiketler : Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar Deprem Emlak Vergisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX