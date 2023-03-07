Yapılandırmada depremzeye ek paket

Yapılandırma paketinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın verdiği bilgiye göre yapılandırmaya başvurular tüm Türkiye genelinde 1 ay ertelenecek. Depremzedenin borcu ise mücbir sebep halinin bitiminden sonraya ötelenecek. Ayrıca ağır hasarlı konutların Emlak Vergisi, pert araçların da Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmayacak. Bayrakdar, TBMM'nin gündemindeki yapılandırma teklifi için depremzedelere yönelik ilave düzenlemeler içeren öneri setini sunduklarını söyledi.

NELER GETİRİLECEK?

Bayrakdar "Depremin etkileri dikkate alınarak gerekli çalışmaları yapmamız yönünde verilen talimatlar çerçevesinde yapılandırma yasasında değişiklik yapan ya da ilave düzenlemeler içeren öneri setimizi sunduk. Bu kapsamda, depremin etkilerini dikkate alarak yapılandırma yasasına olan başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde 1 ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvurularını ve ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik teknik çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, yine depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalarımızı yaptık" dedi.

YARDIMA VERGİ YOK

Depremler nedeniyle işverenlerin bölgedeki çalışanlarına ayni veya nakdi yardımda bulunduğunu bildiren Bayrakdar, "Bu yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi amacıyla da düzenleme önerimiz oldu. Bu kapsamda ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmamasını sağlayacak çalışmayı da tamamladık. Ancak yasal düzenleme yapmak malumunuz Meclis'imizin takdirinde" ifadesini kullandı.

40 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ



Bekir Bayrakdar, depremzede mükellefler için atılan ve atılacak adımlarla ne kadarlık vergiden vazgeçildiğine ilişkin, "11 ilimizi kapsayan deprem felaketinin ardından mücbir sebep hali ilanı sebebiyle yaklaşık 37 milyar lira vergi kaybımızın olacağı, zaman maliyeti ile birlikte 39 milyar liranın üzerinde toplam gelir kaybımızın olacağını tahmin ediyoruz" bilgisini paylaştı.