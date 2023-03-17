Rönesans'ın yapı denetim sorumlusu bakın kim çıktı

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17 Mart 2023 Cuma 07:49:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 07:49:00

Yapı denetim sorumlusu CHP'li Lütfü Savaş'ın "prensi" çıktı!

Kaynak: Sabah

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Depremin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği illerin başında gelen Hatay'da yıkımın simgeleri arasına giren Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumluluğunu Ali Onur Çinçinoğlu'nun, zemin etüdünü ise Ebru Deniz'in yaptığı öğrenildi. Çinçinoğlu'nun uluslararası bir kongrede CHP'li Hatay Belediyesi'ni temsil eden heyette yer aldığı, CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Onursal Başkanı" olduğu Hatay Spor'da da kulüp görevlisi pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.

"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu CHP'li Lütfü Savaş'a yakınlığı ile bilinen Ali Onur Çinçinoğlu çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, binanın yapı denetim sorumluluğunu CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yakın bir isim olan Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu yürütüyordu.

Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, bu iki ismin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi.

ÇİNÇİNOĞLU KAYIPLARA KARIŞTI

Harekete geçen güvenlik birimleri, soluğu Yetkin Yapı Denetim isimli şirket yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu'nun adreslerinde aldı. Çinçinoğlu'nun Antakya Hükümet Caddesi Samiye Dökmeci İşhanı'nda bulunan iş yerinin yıkılmış olduğunu tespit edildi.

Çinçinoğlu'nun Defne İlçesi'ndeki ikametinin de depremden hasar gördüğü saptandı. Yapılan saha araştırmalarında, Ali Onur Çinçinoğlu'nun depremden sonraki günlerde eşyalarını alarak ayrıldığını, babasının Hatay'da bulunan ikametine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı.

Rotayı buraya çeviren kolluk kuvvetleri, bu adresin de deprem nedeniyle hasar aldığını ve boşaltıldığını saptadı.

HEM YAKALAMA KARARI HEM YURT DIŞI YASAĞI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu Çinçinoğlu hakkında da, " taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde görerek Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Çinçinoğlu hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kapsamında adli kontrol kararı da aldırıldı.

BELEDİYEYİ KONGRE'DE TEMSİL ETMİŞ

Çinçinoğlu'nun Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'u "Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan" diyerek savunan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la da fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Çinçinoğlu hakkında yapılan araştırmalarda ayrıca, Antalya'da 17- 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen 6'ıncı Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden heyette olduğu saptandı.

Çinçinoğlu'nun, Hatay Belediyesi'nce üretilen çevre sağlığı ürünlerinin sunumunun yapıldığı stantta fotoğrafları ortaya çıktı.

HATAYSPOR'DA DA KULÜP GÖREVLİSİ ÇIKTI

Çinçinoğlu'nun ayrıca Onursal Başkanlığını Lütfü Savaş'ın yaptığı Hatay Spor'da da "Kulüp görevlisi" olarak çalıştığı tespit edildi.

Çinçinoğlu'nun geçtiğimiz yıl 3 Nisan'da Hatayspor'un Galatasaray'la oynadığı karşılaşmada stadyum itfaiye araç giriş kapısından usulsüz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği de öğrenildi.

DENİZ'E DE YAKALAMA KARARI

Rönesans Rezidans'ın zemin etüdünü yapan Ebru Deniz de binanın yapı denetimini gerçekleştiren Ali Onur Çinçinoğlu gibi kayıplara karıştı.

Ebru Deniz'in Antakya Ekinci Mahallesi'ndeki evin depremden dolayı hasar gördüğü ve apartmanda kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, Deniz'in Hatay'ı terk ederek Adana'ya gittiği yönünde istihbari bilgiler edinildi.

Savcılık, Hatay Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden Ebru Deniz (47) hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde görerek Deniz hakkında da yakalama kararı çıkarttı.

Etiketler : Cennetten bir kare Ali Onur Çinçinoğlu Rönesans Rezidans

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