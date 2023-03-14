Yapay zeka tahmin edebilir

Depremin erken tahminine yönelik 23 yıldır İTÜ'de yürütülen 'Sismik Risk İzleme Yöntemi' projesiyle başlangıçta 0.4 olan 'ilişki' oranı 0.7'ye kadar çıktı. Prof. Üstündağ, "Yapay zeka süreci hızlandırdı" dedi.

Bilim dünyasının depremin erkenden tahmin edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) TÜBİTAK desteğiyle 23 yıldır yürütülen 'Sismik Risk İzleme Yöntemi Geliştirilmesi' projesinde ciddi bir yol kat edildi. Proje ile deprem riskinin olduğu bölgelerde meydana gelen her türlü değişimin özel sensörlerle ölçülmesi ve yapay zeka sayesinde yorumlanabilir bir veriye dönüştürülmesi hedefleniyor. AKŞAM, projenin sorumlularından İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burak Üstündağ ile konuştu:

2 SAAT İLA 4 HAFTA ARALIĞI

"Proje farklı başlıklar altında 23 yıldır yürütülüyor. Ben ve ekibim fay bölgelerindeki stres alanlarında yaşanan değişimi ve anomalileri yakından takip ediyoruz. Sistemimizde öncelikle 'Elektrostatik Kayaç Gerginlik' (EKG) izleme adını verdiğimiz yöntemle fayları çevreleyen bölgelerden insan EKG'sine benzer şekilde günlük periyotlara göre ölçümler alıyoruz. Desenlerdeki sapmadan oluşan bu yersel şekil değiştirme verileri kısa vadeli yani 2 saat ila 4 hafta aralığındaki depremsellik ilişkisi kurmak için kullanılıyor."

HASSAS SENSÖR GELİŞTİRİLDİ

"Biz 1999 depremi sonrası İTÜ laboratuvarlarında yaptığımız bazı sıra dışı gözlemlerden yola çıkarak önce bir sensör geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu sensör yüzeye yakın yeraltı yapısal değişikliklerini, örneğin sular yer değiştirmesini elektriksel ölçüm deseni içerisinde algılıyor. Bu sensörlerden elde ettiklerimizi tahmin çalışmalarında kullanmak üzere bir gözlem ve veri işleme sistemine dönüştürdük."

YAPAY ZEKA İVME KAZANDIRDI

"İlk yıllarda oluşan depremlerle bunların öncesindeki sıra dışı gözlemleri deprem bazında değerlendiriyorduk. Ancak geçen 23 yıllık süre içerisinde topladığımız veriler artık kestirim başarısını artırmak üzere yapay zeka yöntemlerini de uygulayacak düzeye erişmeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada proje, yapay zeka ile EKG ölçümleri ve yersel şekil değiştirme gözlemi üzerine kuruldu."

ADIM ADIM ERKEN UYARIYA

"Başlangıçta 0,4 civarındaki ilişki oranı günümüzde 0,7 mertebelerine gelmiş durumdadır. Bu oran 0.85 ve üzerine çıkarılabilirse zaman içinde önce orta ve kısa vadeli risk yönetimi için kullanılabilir. Bu ileride erken uyarı sistemlerinin bir parçası olabilecek bir yenilik. Dolayısıyla birkaç hafta ile saatler arasındaki bir zaman penceresinde, uzun vadede beklenmekte olan bir depremin gerçekleşme riskinin arttığını tespit etme hedefindeyiz."

1999 DEPREMİ DE SİNYALİ VERMİŞ

17 Ağustos 1999'daki Kocaeli Depremi'nin öncesi ve sonrasında çekilen uydu görüntüleri yersel şekil değişimini ve buna bağlı stres dağılımını gösterdi. Uydu görüntülerindeki farklılaşma 13 Ağustos ile 17 Ağustos tarihleri arasında olası depremi işaret etti.

6 BÖLGEDE SENSÖR VAR

"Son derece hassas olan sensörlerimiz şu anda Tekirdağ, Bursa, Yeşilköy, Sakarya, Akhisar ve Merzifon'da aktif olarak bize veri gönderiyor. Deprem riski olan yörelerdeki bazı belediyeler de gözlem noktalarının işletimine destek veriyor."