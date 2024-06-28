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28 Haziran 2024 Cuma 20:44:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 20:44:00

Yanlış teşhisle kemoterapi eziyeti

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Gaziantep'te yaşayan Hatice-Süleyman Koç çiftinin oğlu Buğra Koç, 2021'de 3 yaşındayken aniden rahatsızlandı.

Buğra'ya yapılan tüm tetkiklere rağmen net bir teşhis konulamadı. Adana'daki hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konularak kemoterapi ve kortizon tedavisine başlandı. Ancak 2,5 yıl sonunda Buğra'nın sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavi için sadece 2 haftada bir yapılması gereken aşının yeterli olduğu anlaşıldı.

Etiketler : rahatlık aniden yakın
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