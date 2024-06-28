Buğra'ya yapılan tüm tetkiklere rağmen net bir teşhis konulamadı. Adana'daki hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konularak kemoterapi ve kortizon tedavisine başlandı. Ancak 2,5 yıl sonunda Buğra'nın sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavi için sadece 2 haftada bir yapılması gereken aşının yeterli olduğu anlaşıldı.